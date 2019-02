Tifosi foggiani aggrediti a Padova: ferito 22enne, ultrà gli rubano anche la sciarpa e allo stadio parte il coro: "Teron Teron"

Attimi di tensione prima del fischio di inizio dell'incontro di calcio tra il Padova e il Foggia, dove un gruppo di ultrà di casa ha aggredito alcuni tifosi del Foggia che in quel momento stavano camminando in via Montà nei pressi di un bar vicino la stazione centrale.

Il gruppo dei supporter rossoneri formato da quattro ragazzi sono stati inseguiti mentre si dirigevano allo stadio a piedi e colpiti. Ad avere la peggio un 22enne della provincia di Foggia al quale è stata riscontrata, presso il pronto soccorso della città veneta, una lussazione alla spalla. I violenti gli hanno anche strappato una sciarpa.

Le indagini sono affidate alla Digos, che stanno esaminando i filmati della videosorveglianza e cercando di individuare anche gli autori dei cori contro la squadra e la tifoseria ospiti: "Teron, Teron" e "Bastari noi siamo il Veneto". Cori anche contro Billong, preso di mira dopo un fallo. Anche lo speaker dello stadio si è vistro costretto a richiamare i tifosi all'ordine.