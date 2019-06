Studente aggredito, il 'Pacinotti' avvia indagine interna ma sottolinea: "Qui da sempre in atto attività di prevenzione al bullismo"

In merito all'episodio denunciato dalla madre di uno studente aggredito e vittima di bullismo presso l'istituto professionale 'A. Pacinotti' di Foggia, la dirigenza precisa quanto segue: "Comprendiamo la situazione di grave stress emotivo che attanaglia la famiglia e lo studente coinvolto nell’episodio. L’Istituto ha immediatamente avviato indagini interne per ricostruire attentamente i fatti ed accertare le responsabilità del caso; è stato contestualmente convocato un consiglio di classe straordinario per stabilire provvedimenti disciplinari esemplari nei confronti dello studente facinoroso"

Prosegue la nota: "Bisogna sottolineare, inoltre, il fatto che la scuola ha sempre messo in atto attività di sensibilizzazione e prevenzione del bullismo, avviando collaborazioni con la questura di Foggia per un monitoraggio più efficace del fenomeno. Non solo, alle azioni disciplinari sono seguite misure educative e di recupero degli studenti più inquieti attraverso la collaborazione con altri enti. Qualsiasi titolo sensazionalistico, pur fotografando una situazione difficile vissuta dalla famiglia dello studente, vittima di un brutale alterco preceduto da un botta e risposta piuttosto serrato, può ledere in generale l’immagine di una scuola che ha saputo innalzarsi, negli ultimi anni, in termini di qualità dell’offerta formativa e di qualità dell’utenza"