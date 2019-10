Pasquale, il ritorno a casa dopo la feroce aggressione: "Me la prendo con i genitori". La figlia: "Siamo ancora scossi"

Pasquale Concilio parla dopo l'aggressione subita domenica scorsa nei pressi della sua abitazione al Rione Martucci di Foggia da parte di un gruppo di ragazzini tra i 13 e 14 anni, ai quali aveva chiesto di allontanarsi dal porticato della sua abitazione, precisando che si tratta di adolescenti che fanno sistematicamente rumore, urlano e bivaccano senza poi ripulire.

Ai microfoni di FoggiaToday la vittima ricorda quei drammatici momenti: due calci, una violenta spinta, la rovinosa caduta e le ferite. "Li riconoscerei" aggiunge, "non si fanno più vedere, ma me la prendo con i genitori".

"Non è stata una bella esperienza, tutt'oggi a distanza di due giorni siamo ancora scossi" ha detto la figlia della persona aggredita, che non augura a nessuno di vivere l'infelice esperienza di "vedere un padre a terra in quelle condizioni".

La famiglia non cerca giustizia, ma, precisa la donna, "vogliamo che le famiglie prendano coscienza dell'accaduto e riescano a tenere sotto controllo i propri figli, a dare un'educazione e ad evitare che queste situazione possano verificarsi ancora".