Attimi di tensione in Pronto Soccorso: pretende cure prima degli altri e aggredisce sanitario

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo ieri sera al Pronto Soccorso di Foggia quando un ragazzo – che pretendeva di essere medicato immediatamente e senza attendere il proprio turno – ha aggredito un sanitario rifilandogli uno spintone e un calcio. Per fortuna la vittima non ha riportato nessuna lesione. Gli agenti di polizia delle volanti intervenuti sul posto hanno denunciato l’aggressore.