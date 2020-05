Attimi di tensione in via Telesforo: poliziotto ferito alla gola con una freccia, collega riporta frattura ad una mano

Rocambolesco intervento per un Tso (trattamento sanitario obbligatorio), ieri pomeriggio, a Foggia. Il fatto è successo in via Telesforo, dove un uomo di 40 anni si è barricato in casa, impedendo l'accesso di sanitari e forze dell'ordine, minacciando di darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina.

All'esito dell'operazione, due poliziotti sono rimasti leggermente feriti: il primo è stato colpito alla gola e ad una spalla con la punta di una freccia da arco (ferite giudicate guaribili in 15 giorni); il secondo invece ha riportato la frattura di una mano e se la caverà in 20 giorni.

L'intervento di sanitari, polizia e polizia locale è stato reso possibile solo grazie ai vigili del fuoco, che hanno forzato l'ingresso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery