Paura a Manfredonia: pitbull azzannano 12enne

Avevano azzannato un 12enne ad una gamba procurandogli lesioni con 15 giorni di prognosi, inoltre avevano creato problemi ai passanti e alla circolazione stradale. Solo grazie all'intervento del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, erano state evitate conseguenze ben più gravi.

Per questo motivo questa mattina, a seguito di servizio predisposto con personale del commissariato di Manfredonia del Servizio Veterniario della Asl e della Polizia Locale, i due animali, un maschio e una femmine illecitamente detenuti da un 26enne del posto all'interno di un recinto, sono stati catturati e condotti in un canile autorizzato.

Per l'esemplare maschio, per via della sua aggressività, è stato necessario ricorrere alla narcotizzazione. Il proprietario dei cani verrà deferito per lesioni procurate ai minori