Aggredisce ragazzo e scappa tra le bancarelle del 'Rosati', poi minaccia poliziotti con il collo rotto di una bottiglia

Jaite, arrestato per lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia in attesa di processo per direttissima