Baby gang violenta al Pantanella: 14enne picchiato, ragazze importunate, sputi e lancio di pietre

Si starebbe formando un comitato di genitori a difesa dei propri figli nel quartiere dei giardini 'Pantanella', dove nel tardo pomeriggio di ieri un ragazzino di appena 14enne, mentre era in compagnia di alcuni suoi amici, è stato aggredito da una baby gang di ragazzi più piccoli e colpito con un pugno al volto. Trasporto al Pronto Soccorso, la vittima è stata giudicata guaribile in otto giorni.

Quello di ieri non sarebbe l'unico episodio, alcuni residenti sostengono che la baby gang - composta da ragazzini di appena 8 e 9 anni - non sarebbe nuova a questo tipo di aggressioni e che il branco avrebbe importunato anche delle ragazze della zona. L'aggressione è stata denunciata in Questura, sul caso indaga la polizia.

Come riportato dall'Ansa, "stando al racconto fornito dalla donna, ieri sera suo figlio ed alcuni amichetti si stavano intrattenendo nel parco cittadino quando sono stati avvicinati da un gruppetto di 5 bambini tra gli otto e i nove anni. Questi ultimi hanno iniziato ad infastidire la vittima ed i suoi amici, insultando prima le ragazzine della comitiva e poi spuntando sui loro vestiti. Infine, hanno lanciato pietre sia contro la comitiva sia contro alcune donne sedute alle panchine"