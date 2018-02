Docente aggredito: assemblea sindacale e corteo cittadino per i fatti della ‘Murialdo’

A seguito del grave episodio avvenuto sabato scorso all’interno della scuola ‘Murialdo’ di via Ordona Lavello a Foggia – il genitore di un alunno ha aggredito il vicepreside Pasquale Diana per via di un rimprovero del docente al figlio dell’aggressore - le sigle sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA, FLP FG, hanno indetto per il 21 febbraio un’assemblea sindacale unitaria alla quale seguirà un corteo cittadino, al fine di sensibilizzare la comunità tutta nei confronti della funzione docente nonché dell’intera istituzione scolastica.

Per le sigle sindacali “va riconosciuto il ruolo e ridata la dignità professionale a tutti i lavoratori di questa categoria e bisogna attivare azioni e politiche che rivedano il rapporto scuola-famiglia. La scuola è chiamata sempre più ad arginare una deriva sociale e comportamentale che sembra essere davvero inarrestabile. Non è possibile farlo solo rispondendo attraverso la professionalità dei docenti”.

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA, FLP FG lanciano un appello ai lavoratori della scuola, studenti, genitori, istituzioni, associazioni del territorio e a tutti i cittadini, a partecipare alla manifestazione che si terrà nel piazzale antistante l’istituto scolastico a partire dalle 11.