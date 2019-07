Cronaca Arpinova / Via Manfredonia

Migranti aggrediti a Foggia: tre feriti, l'auto in corsa colpisce ancora con il lancio di pietre ai braccianti in bici

L'ennesima aggressione questa mattina nel solito punto in via Manfredonia. Due feriti lievi e uno medicato in ospedale. Indaga la polizia