Attimi di paura in ospedale: violento irrompe in Pronto Soccorso, aggredisce infermiere e lancia in aria pc e defibrillatore

Momenti particolarmente tesi quelli che vissuti dal personale in servizio sabato sera al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Erano le 21.57 quando un cinquantenne italiano (presumibilmente foggiano) è entrato nella struttura sanitaria e, in stato evidentemente alterato, ha iniziato ad inveire e ad aggredire verbalmente un infermiere di turno, scaraventando per aria ciò che gli è capitato sotto mano: segnatamente monitor e tastiera di un pc e un defibrillatore. Fortunatamente solo danni a cose, nessun danno a persone. E’ intervenuta la Polizia, che ha chiesto di acquisire le immagini.

Lo conferma a Foggiatoday il direttore sanitario Franco Mezzadri. L’ospedale, fa sapere, procederà a denuncia sia per danno patrimoniale che per tutelare gli operatori. Tanto più che “abbiamo svolto una indagine interna – dichiara il direttore sanitario - e non ci risultano ritardi o inadempienze da parte del personale nei confronti del soggetto in questione. Non appena è entrato ha iniziato la sua aggressione, non si tratta di insofferenza per lungaggini o omissioni da parte nostra”.

Domani l'infermiere aggredito tornerà in servizio. "La Direzione strategica degli Ospedali Riuniti è vicina all'operatore e alla sua famiglia e a tutti gli operatori che, purtroppo, sono oggetto di immotivata violenza" conclude Mezzadri.