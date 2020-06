Shock in via Perosi, guardiano del Policlinico Riuniti brutalmente aggredito: “Sembrava un combattimento di wrestling”

Un’aggressione violenta e gratuita. E’ quella subita, nel primo pomeriggio di ieri, dall’addetto alla guardiola del Policlinico Riuniti di Foggia (nuovo ingresso di via Perosi). Il fatto è successo intorno alle 15 di ieri, e urla e schiamazzi hanno attirato l’attenzione di chi in quel momento popolava l’area del nosocomio.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, “un ragazzo magro” avrebbe picchiato “violentemente e brutalmente” il dipendente dell'azienda ospedaliera. L’aggressore avrebbe “minacciato il guardiano e poi gli ha iniziato a tirare la camicia per il collo”. La vittima non avrebbe reagito subito, “ma dopo alcuni schiaffi, pugni e spintoni ha cercato ovviamente di difendersi come meglio poteva”.

“Sembrava quasi un combattimento di wrestling”, spiega chi ha assistito e ha chiamato i soccorsi. “Il ragazzo ha preso il guardiano per capelli, lo ha tirato all'interno del furgone e stava per accelerare mentre teneva il malcapitato per la testa che, ovviamente, ha fatto il possibile per liberarsi”. I primi soccorsi per l’uomo sono stati prestati da alcuni residenti della zona che, con acqua e fazzoletti, hanno tamponato le ferite in attesa dell’arrivo quasi contestuale degli operatori del 118.

Allertata anche la polizia che ha verificato l’accaduto e accompagnato il guardiano al pronto soccorso. L’accaduto è stato segnalato via pec alla questura di Foggia e alla direzione degli Ospedali Riuniti. L’aggressore, secondo indiscrezioni, sarebbe stato già individuato dalla polizia. Il commento dei presenti: “La gente è di una disumanità assurda”