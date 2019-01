Panico in via Isonzo per un litigio in strada: arrivano i carabinieri, fermati un uomo e una donna

Attimi di panico, intorno alle 12 di oggi, al Quartiere Ferrovia, a Foggia, dove si è verificato un litigio seguito da una presunta aggressione.

Al momento non si conoscono nè dinamica del fatto nè modalità di aggressione. Sul posto, è immediatamente giunta una pattuglia dei carabinieri che, stando al racconto dei presenti, avrebbe fermato un uomo e una donna, entrambi adulti, rispettivamente di nazionalità marocchina e rumena.

Ad avere la peggio sarebbe stato l'uomo. I due sono stati condotti in caserma per essere ascoltati dagli inquirenti. Al momento non risulta il coinvolgimento di minori, come sosterrebbero le voci che si stanno rincorrendo sul web. Non si esclude che l'aggressione odierna sia la risposta ad un fatto pregresso, consumatosi negli scorsi giorni. Ai carabinieri il compito di ricostruire l'accaduto.