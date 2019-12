Paura in via Alfieri, lancia oggetti dal balcone poi aggredisce polizia con un giravite

Momenti di paura a Foggia, in via Alfieri, dove nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della polizia locale (chiamati a effettuare il tso) e della polizia di stato sono intervenuti per fermare un uomo che si era barricato in casa e dal balcone di casa sua era intento a gettare oggetti di ogni genere.

Gli agenti sono riusciti a entrare nell'appartamento, grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, ma hanno dovuto faticare prima di immobilizzare l'uomo che aveva tentato di aggredirli con un giravite.

Una volta fermato, l'uomo è stato condotto presso gli Ospedali Riuniti con un'ambulanza. Sul posto, oltre alla Locale e alla Polizia di Stato, anche il 118, gli operatori dell'Asl e dell'Amgas.