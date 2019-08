Paura in pronto soccorso, medico avverte un malore durante un acceso diverbio: identificato l'aggressore

E' stato identificato dai carabinieri l'uomo che, nel pomeriggio di ieri, ha aggredito verbalmente un medico (Dino Tarantino, ex sindaco e attuale consigliere comunale di Orta Nova) e un infermiere in servizio al Pronto Soccorso di Cerignola.

La vicenda è stata ricostruita dagli uomini dell'Arma, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti. L'uomo, riferiscono, avrebbe avanzato una richiesta a muso duro nei confronti di medici e paramedici. Di qui sarebbe nato uno scambio verbale, piuttosto acceso, con Tarantino al termine del quale l'ex sindaco ha accusato un malore (per il quale è stato necessario il ricovero nel reparto di Cardiologia dello stesso presidio ospedaliero).

Immediata la solidarietà espressa dai gruppi cittadini di Fratelli d'Italia e del sindaco di Carapelle. Allo stato, non ci sono le condizioni per procedere d'ufficio nei confronti dal responsabile, a meno che la vittima non decida di sporgere denuncia-querela. Non è il primo caso di violenza o intolleranza registrato nel pronto soccorso della città ofantina: la questione 'sicurezza' per medici e operatori sanitari va affrontata in tempi rapidi.