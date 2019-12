Tensione a San Nicandro Garganico, due marescialli dei Carabinieri aggrediti nei pressi dell'Ufficio postale

Aggressione ai danni di due Carabinieri questa mattina a San Nicadro Garganico. Stando alle informazioni raccolte da Foggiatoday, si tratterebbe del maresciallo della locale stazione di San Nicandro e di quello della vicina Cagnano Varano. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 11.00 nei pressi dell’ufficio postale centrale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno dei due militari avrebbe riconosciuto due soggetti già noti alle Forze dell’ordine che stazionavano nei pressi dell’istituto.

Da lì l’aggressione ai danni del maresciallo, prontamente coadiuvato dai soccorsi nel frattempo richiesti. All’arrivo dei militari del comando di San Nicandro, i due si sarebbero scagliati anche sul secondo maresciallo, che avrebbe avuto la peggio. Trasportato all’ospedale, avrebbe avuto 40 giorni di prognosi. 20 per l’altro maresciallo. I due sono ricercati. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto e il movente dell’aggressione.