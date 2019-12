Aggressione Carabinieri, i cinquestelle ribadiscono: "Subito in Capitanata la Direzione Investigativa Antimafia"

“Siamo vicini ai due marescialli dell’Arma dei Carabinieri in servizio, uno presso la stazione di Cagnano Varano l’altro di San Nicandro Garganico, aggrediti nelle scorse ore. Durante la colluttazione uno dei due militari ha riportato la frattura alla clavicola e facciamo loro quindi gli auguri di pronta guarigione. Il nostro grazie va all’Arma dei Carabinieri e alle forze dell’ordine per il grande lavoro che svolgono tutti i giorni a difesa del territorio. Come M5S siamo impegnati in prima linea per la difesa della legalità e per un presidio sempre più importante a livello territoriale, al fine di dotare il nord della Puglia e la provincia di Foggia della Dia (Direzione investigativa antimafia).” Cosi in una nota i parlamentari M5S Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga, Naturale, Pellegrini, Troiano unitamente alla consigliera regionale Rosa Barone e all’europarlamentare Mario Furore.