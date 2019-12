Carabinieri aggrediti nel Foggiano, Casanova informa Salvini: "Aumentiamo impegno sulla realtà garganica"

"Esprimo profondo sdegno per quanto accaduto questa mattina a San Nicandro Garganico, dove due marescialli dei Carabinieri sono stati aggrediti. Un atto oltraggioso, l’ennesimo in un territorio che ha già conosciuto fatti di sangue gravi concernenti uomini in divisa. Mi auguro che il Comando provinciale dell’Arma – al quale va tutta la mia stima e vicinanza- possa fare piena e rapida luce sui fatti di oggi e consegnare con celerità gli autori del vile pestaggio alla giustizia". Così ieri ser l'europarlamentare della Lega eletto nella circoscrizione Sud, Massimo Casanova, non appena appresa la notizia. Ha aggiunto l'imprenditore romagnolo braccio operativo di Salvini: "Mi recherò presto da entrambi per sincerarmi personalmente delle loro condizioni di salute e informerò dell’accadimento Matteo Salvini per condividere con lui proposte finalizzate ad aumentare il grado di impegno ed attenzione sulla realtà foggiana e garganica".