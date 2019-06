Episodio shock a Cerignola: avvicinano avvocatessa, la picchiano con violenza e la minacciano di morte

Increscioso episodio questa mattina in vico Salento a Cerignola dove due donne avrebbero aggredito con calci e pugni una avvocatessa, minacciandola finanche di morte. Sul caso indagano i carabinieri. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale.

"Non è possibile esercitare la professione di avvocato ed essere minacciati di morte, aggrediti in strada, subire lesioni fisiche, finire in ospedale. Ogni vicinanza e solidarietà alla egregia collega Maria Pia Bonavita" scrive su Facebook Luigi Leo, candidato alla presidenza dell'ordine degli avvocati di Foggia.

"Nessuno tocchi gli avvocati. Saremo sempre e attivamente vigili e al fianco di qualsiasi collega subisca abusi e soprusi, arbitrari, gratuiti, illeciti. Forza Maria Pia, non sei sola" conclude l'avvocato Leo.