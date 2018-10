Allevatore aggredito a colpi di ascia mentre pascolava le mucche: sospetti sul fratello

Aggredito e ferito a colpi di ascia. Tragedia sfiorata, nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di Monteleone di Puglia, dove un allevatore di 66 anni, è stato sorpreso dal suo aggressore mentre pascolava le mucche nei campi dei Monti Dauni.

L'uomo è stato soccorso da una ambulanza del 118, allertata da alcuni cacciatori presenti in zona, e trasportato presso l'ospedale di Ariano Irpino, più vicino al luogo dell'avvenuta aggressione. Il 66enne, dopo aver passato la notte in ospedale, è stato dimesso. Non è in pericolo di vita: benchè colpito in più parti del corpo, si tratterebbe di ferite superficiali. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che avrebbero individuato il presunto aggressore: si tratterebbe del fratello della vittima, di qualche anno più grande. La sua posizione, infatti, è al vaglio degli investigatori. Al momento non sono noti i motivi alla base della violenta aggressione.