Telecamere su ogni divisa dei poliziotti. La Lega: "Foggia va liberata e Borgo Mezzanone raso al suolo"

"Borgo Mezzanone va raso al suolo nella misura in cui è abusivo, non quello regolare. Lo faremo a tutela dei migranti che sono regolari e vanno tutelati e accolti degnamente". Parola dell'onorevole leghista Rossano Sasso, questa mattina a Foggia con Gianni Tonelli, segretario nazionale del Sap Nazionale per portare solidarietà ai due agenti della Polizia Stradale di Cerignola, accerchiati da decine e decine di migranti nei pressi della cosiddetta 'pista' che corre attorno al Centro di accoglienza per Richiedenti Asilo durante una operazione di polizia.

"Un episodio sul quale non c'è da fare chiarezza", taglia corto Tonelli. "La dinamica è lapalissiana. Cerchiamo di fare in modo che il nostro sistema, che a volte è un po’ isterico quando deve tutelare chi rischia la pelle, non agisca in maniera frettolosa e dannosa nei riguardi dei due colleghi aggrediti e feriti. Solo grazie al loro sangue freddo e alla loro capacità di cercare un dialogo - qualcuno li ha anche presi in giro dicendo che 'facevano come San Francesco' , ironizza - hanno evitato che la situazione degenerasse".

Nell'occasione è stata illustrata, a grandi linee, una proposta di legge grazie alla quale ogni divisa verrà dotata di una telecamera per tutelare il lavoro di chi "ogni giorno rischia la vita per un piatto di lenticchie". L'episodio di Borgo Mezzanone accende i riflettori sulle carenze di uomini patite da un territorio complesso quale è quello di Capitanata. "Nel nuovo progetto di questura e di rivisitazione dell'organico - annuncia Tonelli - sono previste 54 persone di più per la questura. Termina il taglio, la debilitazione voluta dalla Legge Madìa con un taglio di 40-45mila uomini. Nella prossima legge di stabilità, in controtendenza, punteremo ad assumerne altri 10mila".

Si procederà per calunnia, diffamazione contro quanti sostengono che non ci sia stata alcuna aggressione ai poliziotti? "Vedremo", conclude Tonelli. "Di stupidaggini se ne dicono tante. Una più, una meno..." Intanto, per il 26enne arrestato, Omar Jallow, è caduta l’accusa di lesioni (in concorso). Risponderà della sola resistenza a pubblico ufficiale.