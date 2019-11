Insulti e sfottò in strada a ragazzo disabile, lui reagisce colpendo auto e viene preso a schiaffi

Insulti e sfottò ad un ragazzo con disabilità, in strada; lui reagisce colpendo l'auto e viene picchiato. Bruttissimo episodio, quello avvenuto poco fa, a Foggia, in zona Vico al Piano, in pieno centro cittadino.

Sul posto è stato necessario l'intervento della polizia: secondo quanto ricostruito, tre persone a bordo di un'auto avrebbero preso in giro, con insulti e sfottò, un ragazzo con disturbi; quest'ultimo, spaventato e in preda al panico, ha reagito colpendo l'auto. A quel punto, uno degli occupanti è sceso dal mezzo e ha colpito il giovane con alcuni schiaffi.

Alla scena hanno assistito alcuni passanti, che sono intervenuti in favore del ragazzo, mentre gli altri tre soggetti hanno avuto tempo e modo di scappare. Gli agenti delle 'Volanti', immediatamente giunti sul posto, hanno rintracciato il padre della vittima e hanno allertato i sanitari del 118 verificare lo stato di salute del ragazzo. Indagini in corso per risalire all'identità dei tre aggressori.