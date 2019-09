Apricena, incendio distrugge azienda agricola. La 'Bio Orto' devastata dalle fiamme, le immagini dall'alto

Rogo confinato e operazioni di spegnimento in corso per il vasto incendio che ha distrutto la sede dell'azienda agricola 'Bio Orto', in agro di Apricena. Le fiamme, divampate per cause da accertare, hanno completamente avvolto la struttura costituta da due capannoni.

Sul posto, dalle 21 di ieri sera, numerose squadre dei vigili del fuoco, giunte dal Comando provinciale di Foggia e dai distaccamenti della provincia. Il rogo si è sviluppato in località Posta dei Colli e ha distrutto buona parte dell’azienda della famiglia Passalacqua, contenente prodotti vari e mezzi meccanici utilizzati nella produzione.

Stando alle prime informazioni, gli uomini del 115 avrebbero indicato come causa del rogo un cortocircuito nella zona di parcheggio mezzi. Ma il quadro della situazione sarà più chiaro dopo la bonifica dell'area. I danni - ingentissimi - sono ancora in corso di quantificazione. Nessun è rimasto ferito. Al vaglio dei carabinieri, incaricati delle indagini del caso, le immagini del sistema di videosorveglianza.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati