Foggia: 38enne accoltellato in via San Severo

Non è in pericolo di vita il 38enne di origini marocchine accoltellato ieri sera in via San Severo a Foggia. Il fatto è avvenuto intorno alle 23, probabilmente in seguito ad una lite tra extracomunitari scoppiata poco prima. L’uomo è stato colpito alla gamba da un paio di fendenti ed è stato immediatamente trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale.