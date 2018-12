Paura e sangue in via Rosati, prima il litigio e poi l'accoltellamento: 32enne in ospedale

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il fatto è successo intorno alle 14, all'altezza dell'incrocio con via Tugini: il diverbio è scoppiato tra due cittadini nordafricani, uno dei quali avrebbe estratto un coltello ferendo il connazionale. La vittima - un giovane di 32 anni - è stata trasportata tramite 118 al pronto soccorso cittadino. Le sue condizioni non sono gravi: guarirà in 20 giorni. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.