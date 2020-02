Uomo accoltellato a San Severo: litigio per futili motivi finisce nel sangue, paura e urla in Corso Garibaldi

Litigio in strada finisce nel sangue. Accade a San Severo dove, poco fa, un uomo poco più che trentenne ha accoltellato un 76enne, per futili motivi. Il fatto è successo in corso Garibaldi, nei pressi della villa comunale cittadina.

L’anziano, che ha riportato ferite da taglio all’addome, è stato trasportato in ospedale tramite 118. Sul posto è intervenuta la polizia locale e la polizia di stato.

Agli agenti del commissariato cittadino il compito di ricostruire movente e dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli investigatori la presenza di telecamere utili in zona. Al momento non sono note le condizioni dell’anziano.