Accoltellato pregiudicato a San Nicandro Garganico: trasportato e ricoverato in ospedale con una profonda ferita

E’ ancora tutta da chiarire la dinamica dell’accoltellamento avvenuto ieri notte a San Nicandro Garganico. Vittima un pregiudicato del posto, 58enne, trasportato d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo con una ferita profonda all’avambraccio. Operato immediatamente, non è mai stato in pericolo di vita.

I fatti sarebbero avvenuti intorno a mezzanotte ma non è chiaro dove e come. Quel che è certo è che la vittima, ferita, si è portata in auto sotto l’abitazione di alcuni familiari per chiedere aiuto, e questi hanno contattato il servizio di emergenza-urgenza. Allertati immediatamente i Carabinieri. Indagini in corso da parte dei militari.