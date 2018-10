Ancora violenze nella 'pista' di Mezzanone: ventenne ferito all'addome da una coltellata

Ferito all'addome con una lama. Ancora violenza nel ghetto di Borgo Mezzanone, ovvero l'ex pista aeroportuale sulla quale insiste da tempo un agglomerato di baracche e alloggi di fortuna che arriva a contare anche 2500/3000 persone.

Il ferimento sarebbe avvenuto nella giornata di domenica, quando un giovane di nazionalità nigeriana, poco più che ventenne si è presentato presso l'infermeria del vicino Centro Accoglienza Richiedenti Asilo per farsi medicare un taglio all'altezza dell'addome. Dopo il primo soccorso, lo stesso è stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Foggia per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.