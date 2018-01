Litigano per un parcheggio, donna prende un coltello e colpisce uomo al volto e a un polso

A Cerignola, gli uomini dell’Aliquota Radiomobile del Norm hanno tratto in arresto Stefania Gammino, classe 1985 (già nota alle forze dell’ordine) per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, al termine di un'animata discussione con un uomo, sorta per banali motivi relativi al parcheggio di un’autovettura, è rientrata nella sua abitazione, ha preso un coltello da cucina e lo ha colpito al volto a e un polso, con vari fendenti, causandogli diverse ferite. La vittima è stata colta di sorpresa in quanto pensava che la 32enne nel frattempo si fosse calmata. Giunti sul posto, i carabinieri a bordo di un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile, hanno provveduto a bloccarla, ma non prima di vincerne una accanita resistenza. La donna, su disposizione del P.M. di turno, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.