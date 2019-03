Paura sul Gargano: donna accoltellata nell'androne di un edifico, è in prognosi riservata (una persona è in caserma)

Non si conoscono i motivi e nemmeno con esattezza la dinamica, ma questa mattina a Ischitella si è sfiorata la tragedia. Due donne - probabilmente rivali in amore - si sono affrontate nell'androne di un edificio e una delle due è stata raggiunta da due coltellate all'addome.

La vittima, trasportata a bordo di un'ambulanza in ospedale dopo l'intervento dei carabinieri, è ricoverata in prognosi riservata presso Casa Sollievo della Sofferenza. Le sue condizioni sarebbero gravi. Una donna di origini romene è stata accompagnata in caserma.