Sangue nel ghetto foggiano: scoppia violenta lite, poi spunta un coltello che colpisce 27enne

Ancora sangue nel ghetto di migranti (in fase di smantellamento) che sorge sulla ex pista dell'aeroporto militare di Borgo Mezzanone. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, un giovane di 27 anni, del Gambia, è rimasto ferito da una coltellata sferrata da un altro migrante, allo stato non identificato.

Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Ferito, ma non in modo grave, il 27enne: se la caverà con una prognosi di 7 giorni. Non è il primo caso di violenza registrato nel ghetto - pista che, al momento, 'accoglie' circa 1500 migranti: negli ultimi mesi, infatti, sono decine i casi di accoltellamento registrati nella borgata del Foggiano.