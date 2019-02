Lite per un debito, in due si affrontano in via Isonzo: aggressione a colpi di bottiglia e coltello

Una lite per futili motivi - pare un piccolo debito per l'acquisto di un dispositivo elettronico - presto degenerata. Così due uomini si sono affrontati in strada, al 'Quartiere Ferrovia', armati di una lama (o altro oggetto contundente) e di una bottiglia.

Il fatto è successo in via Isonzo, a Foggia, intorno alle 22 di ieri: un marocchino di 45 anni ha riportato un ferita da taglio ad un avambraccio, mentre il suo 'rivale'", un tunisino di 30, una bottigliata in testa. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri per ristabilire l'ordine, ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità dei due. Insieme ai militari, anche gli operatori del 118 che hanno medicato i due: il primo se la caverà con una prognosi di 20 giorni e qualche punto di sutura; prognosi dimezzata per il 30enne.