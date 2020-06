Choc a Foggia: litiga con la fidanzata, i due 'cognati' lo raggiungono a casa e lo accoltellano

Litiga con la fidanzata, i due ‘cognati’ (fratelli di lei) lo raggiungono a casa e, dopo una accesa discussione, lo feriscono con una coltellata.

E’ accaduto ieri sera, a Foggia, in un appartamento alla periferia della città. La vittima ha riportato una ferita da taglio ad un braccio, giudicata guaribile in 20 giorni dai sanitari che ne hanno provveduto alla medicazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, per sedare gli animi e riportare la calma, è stato necessario l’intervento della polizia, che ha denunciato i due aggressori e ha ricostruito l’accaduto: poco prima, è emerso, la coppia aveva avuto un litigio, in seguito al quale la giovane donna si era allontanata dall’abitazione in cui i due convivono. A quel punto, i due fratelli hanno raggiunto il compagno per un chiarimento, ma la situazione è degenerata.