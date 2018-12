Ancora sangue e violenza a Borgo Mezzanone: prima la lite, poi il coltello: ferito 40enne

Ancora sangue e violenza a Borgo Mezzanone, dove un uomo di 40 anni, di nazionalità ghanese, è stato ferito con un coltellata sferrata da ignoti al braccio sinistro, verosimilmente al termine di un litigio.

Il fatto è successo intorno alle 22 di ieri, quando la vittima si è presentata con il braccio sanguinante all'infermeria del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo della borgata, chiedendo aiuto. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.

Nessuna indicazione utile all'individuazione degli aggressori è venuta dal 40enne. E' il terzo episodio di violenza registrato nell'ultima settimana nella cosiddetta 'pista' di Borgo Mezzanone, ovvero il ghetto che sorge nei pressi del Cara: prima di lui, infatti, un 20enne maliano è stato ferito alla gola da un fendente, e un 32enne nigeriano è finito in ospedale per ferite giudicate guaribili in 30 giorni.