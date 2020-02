Non era una bomba, ma un "assemblaggio pirotecnico": pericolo scampato in via Menichella

Pericolo scampato in via Menichella, a Foggia, dove questa mattina era scattato un allarme per il ritrovamento di una specie di bomba carta nei pressi della scuola 'Catalano-Moscati'.

Immediata l'applicazione del protocollo di sicurezza, con tanto di area transennata e l'intervento dei carabinieri. Dagli accertamenti tecnici, però, è emerso che l'ordigno in questione altro non era che un "assemblaggio pirotecnico", rimosso nel giro di poche ore e messo in sicurezza. Avviata, da protocollo, la procedura di neutralizzazione.