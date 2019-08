Paura sui Monti Dauni, donna precipita in un pozzo profondo 5 metri: salvata dal 115

Precipita in un pozzo profondo cinque metri, donna tratta in salvo dai vigili del fuoco. Ansia e paura, questo pomeriggio, ad Accadia, dove una donna di 80 anni è caduta in un pozzo agricolo, quello del fondo di sua proprietà situato alla periferia del paese dei Monti Dauni.

Immediata la macchina dei soccorsi avviata dai figli dell'anziana che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Deliceto, che si sono calati nel pozzo con cavi e funi mettendo la donna in salvo. Per l'anziana tanta paura e qualche contusione. Allertato a scopo precauzionale il 118, i cui operatori hanno trasportato la malcapitata in ospedale per gli accertamenti del caso.