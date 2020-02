Abbattuti manufatti abusivi costruiti sul mare: la Guardia Costiera mette la parola fine ai soprusi

L’ultima auto-demolizione è avvenuta a fine gennaio, a Peschici, dove sono stati abbattuti alcuni manufatti posti in essere abusivamente sul Demanio Marittimo ed in zona sottoposta a vincoli paesaggisti in località Marina di Peschici