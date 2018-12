Ruspe in azione sul Lago di Varano: ormeggi abusivi, scatta la protesta dei pescatori: "Manco fossimo assassini"

Una vera e propria darsena abusiva costruita sul lago di Varano, in località Bagno, a un paio di chilometri dal centro abitato di Cagnano Varano. L’opera, priva di qualsivoglia autorizzazione, è in fase di abbattimento. Da questa mattina, infatti, sono decine i carabinieri che stanno supervisionando le attività, che hanno scatenato la rabbia dei pescatori del luogo.

"Stanno buttando giù un approdo per le barche" tuona Nicola Maria Leggieri, pescatore. "Abbiamo uno specchio d'acqua dove si consumano reati più gravi ed invece arrivano 40 carabinieri, finanche da Bari, per un approdo per le nostre barche, manco fossimo assassini", spiega. Le ruspe, intanto stanno intervenendo su due approdi illegali, come stabilito - nero su bianco - da sentenze passate in giudicato.

Nel dettaglio, erano stati realizzati ormeggi abusivi con materiali di vario genere, tra cui pneumatici, cemento per i cordoli e le piattaforme e tanta plastica. Tutto il materiale recuperato verrà stoccato in un centro di Vico del Gargano, dove si procederà al corretto riciclo o smaltimento. Gli interventi sono il frutto di un’intesa, sottoscritta nel 2014, tra la Procura di Foggia e il Parco nazionale del Gargano, che prevede la distruzione degli immobili abusivi riconosciuti dalla Cassazione.