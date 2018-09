Smantellati i chioschi di viale Ofanto e via Farina, via anche le fioriere da via Arpi: sono tutti abusivi

Sono cominciati questa mattina alla presenza degli agenti della polizia locale i lavori di smantellamento dei chioschi abusivi da parte della ditta GFM Costruzioni Generali srl: si tratta della struttura di viale Ofanto (nei pressi dell'incrocio con via Silvio Pellico) e di quella di via Mons. Farina nel parco atleti olimpici e azzurri d'Italia. Nei prossimi giorni verranno invece rimosse tutte le fioriere di via Arpi, anch'esse abusive, come da determina del 28 agosto scorso.

Il chiosco di viale Ofanto, prima della demolizione, era stato adibito alla vendita di frutta e verdura, mentre l'altro era una rivendita di bibite e patatine. L'importo dei lavori è di circa 47mila euro iva inclusa.