La strategia vincente della 'Squadra Stato': "In 10 ore smantellati manufatti garantendo sicurezza e salute"

La strategia che si sta percorrendo a Borgo Mezzanone, nello 'smantellamento controllato' del ghetto sulla 'pista' percorrere è "un esempio straordinario di coordinamento di tutti gli attori sul territorio". Sintetizza così l'attività di questi giorni, il colonnello Marco Aquilio, comandante provinciale dei carabinieri di Foggia. Per far comprendere la complessità dell'operazione, spiega: "In neanche 10 ore bisogna essere in grado di smantellare manufatti, garantendo sicurezza delle persone presenti e la salute: parliamo di manufatti contenenti a volte rifiuti speciali, amanto, bombole di gas pronte ad esplodere". VIDEO