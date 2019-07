Ultima ora | Ruspe in azione sulla 'pista': centinaia di uomini in azione, nuovi abbattimenti a Borgo Mezzanone

Nuova tranche di 'abbattimenti controllati' nel ghetto di Borgo Mezzanone. Le ruspe tornano a fare capolino nell'insediamento abusivo sorto negli anni lungo l'ex pista dell'aeronautica militare e diventato una vera e propria cittadella abusiva di migranti, regolari e non.

Dalle prime informazioni raccolte, in mattinata si procederà all'abbattimento di una quarantina di baracche (tra abitazioni di fortuna e manufatti con varia destinazione d'uso). L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, costituisce il quarto atto dell’operazione “Law and Humanity”, iniziata lo scorso 20 febbraio, proseguita poi il 27 marzo e il 17 aprile, con l’abbattimento di quei luoghi ritenuti dagli inquirenti base per attività criminali (sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga) o attività illecite (case a luci rosse, locali notturni con annesso spaccio di alcolici, bazar).

Per portare a termine l'operazione, saranno coinvolte centinaia di uomini delle forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri, finanza, esercito e vigili del fuoco. Con l'attività odierna si giungerà all'abbattimento di un quinto circa dell'intera area-ghetto. Obiettivo dichiarato dal procuratore capo Ludovico Vaccaro è lo "smantellamento totale della pista", ritenuta “una piaga del territorio, un 'bubbone', una situazione di illegalità che costituisce il serbatoio di altre illegalità”. Nuovi abbattimenti saranno previsti a settembre.