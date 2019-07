Maltempo: strade allagate, disagi e traffico in tilt all'ingresso-uscita dei caselli di Poggio Imperiale e San Severo

Traffico bloccato all'ingresso di San Severo, altezza cimitero, nei pressi del casello autostradale per la A14. La pioggia, caduta copiosa in queste ore, ha provocato qualche problemino e rallentamenti alle porte della città dell'Alto Tavoliere. Sul posto la polizia

Si registrano disagi alla circolazione al casello, dove si è formata una colonna di auto e mezzi pesanti per via degli allagamenti in entrata e in uscita a Poggio Imperiale, in considerazione delle abbonanti piogge che si sono abbattute questa mattina in provincia di Foggia.