Rapinato titolare del bar “Dolce Sorriso”, a Foggia: due giovani in scooter gli portano via 4mila euro

È di circa 4mila euro il bottino della rapina messa a segno ieri pomeriggio, a Foggia, ai danni del titolare di un bar della città.

Il fatto è successo intorno alle 17, in viale Ofanto: il titolare del bar “Dolce Sorriso” aveva appena chiuso l’attivita e stava entrando in auto, quando è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter, che gli hanno sottratto un plico contenente l’incasso. I rapinatori, pare, non erano armati; il volto era coperto da caschi integrali. Sull’accaduro Sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.