Ladri agli Ospedali Riuniti: forzano l'ingresso del bar e vanno via con gratta e vinci e qualche banconota

I ladri tornano a prendere di mira il bar tabacchi degli Ospedali Riuniti di Foggia. È successo la scorsa notte, quando ignoti hanno forzato l’ingresso e, una volta all’interno, hanno asportato gratta e vinci e alcune banconote lasciate nel registratore di cassa, per un valore non ancora quantificato.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non è la prima volta che la struttura di viale Pinto subisce furti e ruberie di sorta.