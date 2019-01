Incidente stradale a Foggia: 20enne in bicicletta investito in via Gandhi

Se la caverà con 20 giorni di prognosi, il ragazzo di 20 anni, foggiano, investito nel tardo pomeriggio di oggi, alla periferia sud di Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 19: secondo quanto accertato, il ragazzo procedeva in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da una Fiat Idea, all’incrocio tra via Mahatma Gandhi e via Arnaldo Santoro. Il conducente dell’utilitaria, anch’egli foggiano, si è subito fermato per allertare i soccorsi. Sul posto, gli operatori del 118 e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.