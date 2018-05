Evade l'obbligo di dimora, sorpreso al bancomat con la tessera dei genitori: arrestato

Sottoposto all'obbligo di dimora, viene denunciato per il furto di un'autovettura e segnalato per aver aggredito i genitori al fine di impossessarsi della loro tessera bancomat. Nell’ambito dell’attività di contrasto della criminalità, gli agenti del commissariato di Cerignola hanno arrestato il pregiudicato Gianluca Fratepietro, cerignolano, classe 1977, che dovrà rispondere dei reati di violazione delle prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto.

Questa mattina, gli agenti hanno rintracciato il 41enne, nei confronti del quale gravava un provvedimento giudiziario di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Bari: lo scorso 13 maggio, l'uomo è stato segnalato dal Commissariato di Cerignola poiché notato nei pressi della villa comunale cittadina in orario in cui sarebbe dovuto essere nella propria abitazione; l’ulteriore controllo ha consentito di apprendere che lo stesso dopo aver picchiato i genitori, si era impossessato della carta bancomat prelevando la somma di 800 euro. In data 24 marzo scorso, sempre in costanza della misura cautelare, è stato denunciato per furto aggravato d’autovettura. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica competente.

.