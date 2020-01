Profumatori per ambienti fai da te, ecco come realizzarli a casa

Dopo le pulizie, mantenere un piacevole profumo di pulito in casa rende l'ambiente ancora più accogliente e ospitale; in questo ci vengono in aiuto i profumatori.

Se non si vogliono acquistare quelli in commercio, è possibile creare dei profumatori per ambienti fai da te.

Cosa vi occorre? Un po' di manualità e prodotti facilmente reperibili in dispensa.

Questi piccoli accessori, facili da realizzare, emaneranno un delicato profumo ecologico in tutta la casa, per un ambiente non solo fresco e accogliente ma anche a prova di bambino.

Profumatore alla lavanda

Il primo profumatore che vi consigliamo di realizzare è alla lavanda, dall'aroma naturalmente fresco e primaverile.

Per creare il vostro profumatore usate dei sacchettini di stoffa e riempiteli di fiori di lavanda; potete inserire questi sacchetti nell'armadio oppure sul mobile del bagno, o ancora in giro per le stanze.

Se non disponete dei sacchetti potete optare per dei pot pourri da conservare in barattoli di vetro, vasi o piccole ciotole. Per rendere il tutto ancora più profumato aggiungete delle foglie di alloro.

Profumatore alla cannella

E' il più semplice da realizzare perché basta usare i classici bastoncini di cannella, sia da soli sia facendoli bollire in un pentolino con dell'acqua.

Si tratta di un ottimo profumatore da posizionare in cucina, perché è in grado di eliminare i cattivi odori.

Profumatore fai da te al tè verde

Per chi ama il profumo di pulito e freschezza, consigliamo il profumatore al tè verde.

Per realizzarlo basta preparare una soluzione mescolando acqua calda, succo di un limone e due cucchiai di foglie di tè verde essiccate.

Lasciate raffreddare e versate il prodotto all'interno di un contenitore spray; per usarlo vi basterà spruzzarne un po' nelle varie stanze.

Profumatore per ambienti al bicarbonato

Il bicarbonato si presta a mille usi differenti, perché è anti-odore e igienizzante; perfetto per dare alla casa un profumo di pulito e di bucato appena steso.

Per creare un profumatore con il bicarbonato, occorre mescolare due cucchiai di bicarbonato con 300 ml di acqua tiepida.

A questo composto si possono aggiungere anche alcune gocce di un olio essenziale a scelta, come vaniglia, rosa o lavanda.

Questo profumatore è perfetto per eliminare odori dalla cucina o dal bagno, per eliminare il fastidioso fumo di sigaretta o semplicemente per profumare la stanza dei bambini.