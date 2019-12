Come proteggere i contatori dell'acqua dal freddo

L'inverno è sempre più vicino e quando le temperature si abbasseranno bruscamente, si possono riscontrare danni ai contatori dell'acqua.

Cosa fare in caso di gelo?

La prima cosa da fare è proteggere i contatori idrici, tramite coperture provvisorie, in modo da evitare disagi in casa.

La protezione del contatore, infatti, è fondamentale per evitare perdite o mancanze d’acqua; quindi, è consigliabile utilizzare materiali isolanti, come il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente tutti gli apparecchi.

Attenzione, invece, a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, non fanno altro che peggiorare la situazione.