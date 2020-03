Come pulire la dispensa: consigli per una cucina igienizzata

Primavera è tempo di pulizie profonde e accurate, soprattutto in cucina dove spesso si accumulano sporco e residui di cibo.

Oggi vediamo come pulire la dispensa in modo profondo, per avere sempre un ambiente ben igienizzato e pronto per la preparazione di gustosi manicaretti.

Come pulire la dispensa: consigli

Per pulire la dispensa è bene seguire un ordine preciso. Ecco come procedere:

svuotate i pensili

controllate le date di scadenza dei vari prodotti

pulite i ripiani utilizzando un panno e un detergente

lasciate asciugare tutto per evitare la formazione di muffe

Durante la pulizia dei ripiani è possibile imbattersi in piccoli insetti e farfalline nella pasta e nella farina; perché si creano? Probabilmente avete conservato troppo a lungo questi alimenti; ma come eliminarli? Prima di tutto buttate la pasta e la farina contaminate, successivamente vi consigliamo di disinfettare i ripiani con una soluzione di acqua e aceto, meglio evitare l'uso di disinfettanti chimici e insetticidi che entrerebbero a contatto con il cibo.

Tra i rimedi naturali, vi consigliamo qualche foglia di alloro e 3 o 4 chiodi di garofano nei vasetti di vetro, oppure un'altra soluzione efficace è usare alcune gocce di olio essenziale adatto per questo tipo di trattamento.

