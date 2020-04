Come pulire frutta e verdura per consumarle crude

Consumare quotidianamenta almeno tre porzioni di frutta e verdura di stagione è fondamentale per il benessere e il corretto funzionamento del nostro organismo.

Frutta e verdura fresche aiutano a rafforzare il sistema immunitario e proteggono dal rischio di malattie; è meglio consumare frutta fresca e verdura cruda, perché la bollitura causa la perdita delle sostanze nutritive.

Prima di mangiare questi alimenti crudi è importante pulirli al meglio, in modo da eliminare germi ed eventuali residui di terra. Vediamo come fare:

aceto: ha proprietà disinfettanti e antiossidanti, per cui elimina le impurità e i batteri. Per lavare frutta e verdura con l'aceto potete immergerle per una ventina di minuti in un recipiente con acqua.

bicarbonato puro: nonostante non abbia un potere disinfettante, il bicarbonato può essere impiegato nel lavaggio più accurato di frutta e verdura; basta immergere il tutto in una bacinella con abbondante acqua e due cucchiai rasi di bicarbonato, lasciare in ammollo e risciacquare abbondantemente.